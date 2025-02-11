ترامب عن خطته للسيطرة على غزة: لا تعني شراؤها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطته للسيطرة على غزة لا يعني أن يتم شراؤها.

وأضاف خلال مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أنهم سيعملون على التحفيز عليها والتأكد من أنه سيكون هناك سلام وعدم وجود مشكلات.

وأوضح أنهم سيعملون على تحقيق ذلك بشكل ملائم من خلال تحقيق تنمية اقتصادية على أكبر قدر ممكن، وبناء أشياء رائعة مثل المستشفيات والمكاتب والمدارس.

ولفت إلى أنهم سيهتمون بكل المشكلات التي واجهها سكان غزة، في ظل وجود أنفاق وأشخاص بداخلها، كما يوجد محتجزون بالداخل (في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين) موضحًا أنهم لا يعرفون مكانهم داخل القطاع.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله لدى وصولهما إلى مقر البيت الأبيض.