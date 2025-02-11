مجلس النواب يوافق على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى- العاشر من رمضان- بلبيس»

وافق مجلس النواب، تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وكشف النائب إمام منصور، عضو لجنة النقل والمواصلات، تفاصيل تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاق يقضي بقرض قيمته 70 مليون يورو، ومنحة 800 ألف يورو، لتدعيم القدرات للمستثمرين في العاشر من رمضان.

ولفت إلى أنه من أهم المشروعات لتنفيذ الربط ين المنطقة الصناعية والميناء الجاف والموانئ البحرية لتنمية قدرة منطقة العاشر من رمضان الصناعية، وتعظيم عمليات التداول داخل الموانئ، وكذلك الحد من تكدس البضائع.

وأكد أن خط السكة الحديد يوفر وسيلة نقل آمنة لأهالي بلبيس وتسهيل وصولهم إلى المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية، وبما يسهم في الحد من الحوادث.

وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال التنفيذ بمعرفة الشركات المصرية، وتم الانتهاء من 80% من المشروع.