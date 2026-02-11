 مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة - بوابة الشروق
الأربعاء 11 فبراير 2026 11:41 م القاهرة
مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة


نشر في: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 11:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 11:12 م

تقدمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، وكل العاملين به، بأسمى آيات التهاني والمباركات للدكتورة جيهان زكي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليها حقيبة وزارة الثقافة.

وأعرب المهرجان، عن سعادته بهذا الاختيار الذي صادف أهله؛ لما تتمتع به الدكتورة جيهان زكي، من مسيرة أكاديمية وإدارية حافلة، وخبرات دولية واسعة في إدارة المؤسسات الثقافية.

وأكدت إدارة المهرجان أنها تتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر تحت رعاية وزيرة الثقافة، لمواصلة تعزيز دور السينما المصرية كقوة ناعمة رائدة في المحافل الدولية.

كما توجهت إدارة المهرجان ببالغ الامتنان وعميق الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة السابق، تقديرًا للدعم اللامحدود الذي قدمه للمهرجان خلال فترة توليه المسئولية، مشيرة إلى أن المهرجان شهد في عهده تذليل جميع التحديات، وحرصًا دائمًا على خروج دورات المهرجان بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الثقافية، مما كان له بالغ الأثر في استمرارية نجاح هذا المحفل السينمائي العريق.

