أردوغان: أعظم أمنياتنا أن تنعم سوريا بالاستقرار والطمأنينة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أعظم أمنيات تركيا تتمثل في أن تنعم سوريا بالاستقرار والطمأنينة.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية بالبرلمان التركي، في العاصمة أنقرة.

وأكد أردوغان أن تركيا لا تسعى إلى بسط نفوذها في منطقتها، ولا رغبة لديها في إعادة هيكلة دول أخرى.

وأضاف: "أعظم أمنياتنا أن تنعم سوريا بالاستقرار والطمأنينة، ورغبتنا أن يبني إخواننا السوريون مستقبلهم معا".

وشدد على أن خريطة الطريق لتحقيق سلام دائم في سوريا اتضحت، مؤكدا ضرورة عدم تكرار الأطراف لأخطائها أو تسميم العملية بمطالب متطرفة.

وأردف: "كل قطرة دم تراق تدمي قلوبنا، سواء كان عربيا أو تركمانيا أو كرديا أو علويا، ففقدان أي روح في سوريا يعني أننا نفقد جزءا من أرواحنا".

وأشار إلى أن الأوان قد حان لإنفاق موارد سوريا وثرواتها الباطنية والسطحية على رفاه جميع أطياف الشعب، بدل إهدارها في حفر الأنفاق تحت المدن.