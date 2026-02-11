ضبط 16 توكتوك مخالفا خلال حملة ليلية بكوم حمادة في البحيرة

شن اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حملة ليلية لضبط مركبات التوكتوك المخالفة بنطاق المدينة.

وقال حمزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن ضبط 16 مركبة توكتوك مخالفة، تنوعت مخالفاتها ما بين السير خارج الخطوط المحددة، وعدم الالتزام بالتعريفة الرسمية، وغير المرقمة، فضلًا عن ضبط مركبات تعمل من خارج نطاق المركز.

جاء ذلك بحضور محمد دراز، نائب رئيس المركز، ومصطفى القلشي، وموسى هنيدي، ومسئولي الإشغالات والأمن.

فيما تؤكد الوحدة المحلية استمرار تلك الحملات بشكل دوري لفرض الانضباط بالشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين.