ميركل تعرب عن تأييدها لفكرة تطوير حاملة طائرات أوروبية مشتركة

أعربت المستشارة الألمانية ، أنجيلا ميركل ، عن تأييدها للفكرة التي اقترحتها زعيمة حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" الألماني بشأن تطوير حاملة طائرات أوروبية مشتركة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الإثنين/ أن المستشارة الألمانية وصفت الفكرة ب" الجيدة " مشيرة إلى أهمية امتلاك مثل هذه المعدات في الجانب الأوروبي .

يذكر أن أنجريت كرامب - كارينباور ، زعيمة "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" - التي جاءت خلفا لأنجيلا ميركل في رئاسة الحزب في ديسمبر الماضي، قد تقدمت بهذا المقترح ردا على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي ، لافتة إلى أن ألمانيا وفرنسا يعملان بالفعل معا على طائرة مقاتلة أوروبية مستقبلية.

وقالت كارينباور- في هذا الشأن - إن الخطوة التالية قد تتمثل في البدء في مشروع رمزي لبناء حاملة طائرات أوروبية مشتركة للتأكيد على دور الاتحاد الأوروبي الأمني العالمي.