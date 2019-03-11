برلماني ألماني يحذر من السفر إلى تركيا

عقب رفض السلطات التركية تجديد تصاريح العمل لعدد من المراسلين الألمان، حذر النائب في البرلمان الألماني عن حزب الخضر، جيم أوزدمير، من السفر إلى تركيا.

وقال السياسي المنحدر من أصول تركية في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم الاثنين: "ليس هناك أحد آمن في تركيا، سواء ألمان أو غير ألمان. إنها دولة استبدادية".

ووجه أوزدمير انتقادات حادة لأنقرة، وقال: "أردوغان يفرض سيطرته إلى حد كبير على وسائل الإعلام التركية، ويبدو أن الدور الآن على سوق الإعلام الدولي".

وغادر صحفيان ألمانيان تركيا أمس الأحد بعد رفض السلطات هناك إصدار تصاريح عمل لهما.

وتوجه يورج برازه، مراسل القناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف)، وتوماس زايبرت، محرر صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، إلى ألمانيا بعد ظهر أمس.

وكان المكتب الصحفي في أنقرة أبلغهما قبل أسبوع تقريبا أنه لم يتم الموافقة على طلبهما بالحصول على بطاقة صحفية جديدة. ولم تذكر السلطات التركية أسباب ذلك.

وذكر أوزدمير، 53 عاما، أن هناك قرار سياسي وراء هذا الإجراء قرار سياسي، وقال: "الصحافة بالنسبة لأردوغان هي القيام بمدحه دون توجيه أسئلة حرجة له".

وحمّل أوزدمير أيضا الحكومة الألمانية المسؤولية في ذلك نظرا لكون تركيا عضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي مجلس أوروبا، وقال: "ربما كان يتعين على برلين أن تعلم أن تركيا الحقيقية لم يعد لديها الكثير من القواسم المشتركة مع تركيا التي تتمناها برلين".