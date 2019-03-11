الديمقراطيون يحذرون «ترامب» من محاولة طلب تمويل للجدار مجددا

حذر ديمقراطيون بارزون، أمس الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تجديد محاولات الحصول على تمويل لبناء جداره الحدودي، عقب تقارير أفادت بعزمه طلب 8.6 مليارات دولار في اقتراحه لموازنة عام 2020.

وقالت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والسناتور تشوك شومر في بيان، إن ترامب "أضر الملايين من الأمريكيين وتسبب في فوضى واسعة النطاق" عندما أغلق الحكومة، وسعى للحصول على تمويل لجدار على طول الحدود مع المكسيك.

وقالت بيلوسي وشومر إن "الكونجرس رفض تمويل جداره واضطر للاعتراف بالهزيمة وإعادة فتح الحكومة، الأمر ذاته سيكرر نفسه إذا حاول ذلك مرة أخرى، ونأمل أن يكون قد تعلم الدرس".

كانت وسائل إعلام من بينها "نيويورك تايمز" و"ول ستريت جورنال"، قد ذكرت، نقلًا عن مسؤولين لم يتم تسميتهم، أن من المتوقع أن يطلب ترامب يوم الاثنين من الكونجرس الأموال لتمويل الجدار في مقترحه لموازنة عام 2020.

وبعد أن انتقد مشرعون مسعاه السابق للتمويل، أعاد فتح الهيئات الحكومية، لكنه أعلن حالة طوارئ وطنية يوم 15 فبراير، قائلًا إنها ضرورة بسبب تزايد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وتجارة البشر على الحدود الجنوبية للبلاد.

لكن معارضين اتهموا ترامب بالاستيلاء على السلطة واختلاق أزمة كاذبة من أجل الحصول على مزيد من التمويل.