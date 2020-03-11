ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 75 حالة بينهم طفل 9 سنوات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 75 حالة، بمن فيهم طفل عمره 9 سنوات، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 25 حالة إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن عددا من المصابين سافروا إلى أوروبا، ومن بين المصابين طفل عمره 9 سنوات، عاد مؤخرا من مدريد.

وأكدت وزارة الصحة تعافي 4 مصابين بكورونا، فيما تم وضع آلاف الأشخاص تحت الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أمرت بوضع جميع العائدين من الخارج تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، أمس الثلاثاء، أكثر من 3136 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 116 ألف إصابة.