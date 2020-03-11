نتنياهو يعلن حظر التجمعات لأكثر من 100 شخص

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء حظر التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص، وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو:"نواجه وباء عالميا"، مشيرا إلى أنه لا يوجد خيار آخر سوى اتخاذ خطوات صارمة، " ويجب علينا حماية كبار السن".

وبحسب تقارير إعلامية، سيسري حظر التجمعات على منشآت تشمل دور العرض السينمائي والمعابد والمسارح.

وقال نتنياهو إنه لا يتعين إغلاق المدارس مبدئيا، كما سيستمر عمل وسائل المواصلات العامة.

وأضاف أن أرباب العمل مدعوون إلى السماح لعامليهم بالعمل من المنزل على نطاق واسع.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها تسعى إلى تطبيق عملية التدريس عن بعد بالنسبة للجامعات.

وشددت إسرائيل من إجراءاتها الخاصة بالقادمين للبلاد، حيث لن يتم السماح للأجانب بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية اعتبارا من غد الخميس في حال رفضوا الالتزام بالبقاء قيد الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين.

يذكر أن هذا الإجراء مطبق على المواطنين الإسرائيليين القادمين من الخارج، منذ أول أمس الاثنين.

ويبلغ عدد المواطنين الإسرائيليين المودعين قيد الحجر الصحي المنزلي في الوقت الراهن أكثر من 31 ألف شخص، وبحسب بيانات وزارة الصحة، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض الالتهاب الرئوي الجديد في إسرائيل إلى 82 حالة حتى الآن، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالمرض.