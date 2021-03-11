سفير الفاتيكان يصل كنيسة الكاثيوليك في الغردقة

استقبلت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، ظهر اليوم، المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر، حيث تعد الزيارة الأولى له منذ تنصيبه، وكان في استقباله قيادات الكنائس الكاثوليكية لجنوب الصعيد، وعلى رأسهم الأنبا عمانوئيل مطران طيبة، والقمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر.

وشهدت مراسم الاستقبال ، العديد من المظاهر الاحتفالية، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعقب الانتهاء من مراسم الاستقبال، التقى المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر، كهنة جنوب الصعيد بمدينة الغردقة، ضمن برنامج زيارته للمدينة السياحية، التي تستمر ثلاثة أيام، وتتضمن تتظيم قداس احتفالي صباح الجمعة المقبل بكنيسة القديس يوسف.

ومن جانبه، قال القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إن المسئولين رتبوا برنامج الزيارة طبقًا لبروتوكول استقبال سفير الفاتيكان بمصر لأول مرة في الغردقة، وتتضمن الزيارة إقامة قداس احتفالي بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران الأقصر، صباح الجمعة المقبل بكنيسة القديس يوسف بالغردقة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أديب أن زيارة سفير الفاتيكان، هي الأولى لمدينة الغردقة السياحية، وسيكون لها مردود إيجابي على القطاع السياحي بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام وسيكون هناك برنامج دقيق لها طبقًا للبرتوكول.