 بايدن يصدق على خطة التحفيز الاقتصادي لمجابهة تداعيات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يصدق على خطة التحفيز الاقتصادي لمجابهة تداعيات كورونا

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 11:15 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 11:15 م

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والبالغة قيمتُها 1.9 تريليون دولار.

وقال بايدن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، إن أصوات الشعب تم سماعها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا تشريع تاريخي ويتعلق ببناء العمود الفقري لهذه البلاد.

وأكد بايدن أن خطة الإنقاذ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ستساعد الطبقة الوسطى ، مضيفا أنه في الأسابيع التي نوقشت فيها هذه الخطة أبرزت نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي والديمقراطيين والمستقلين وأصدقاؤنا الجمهوريين أنهم يدعمون خطة الإنقاذ الأمريكية بقوة.

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