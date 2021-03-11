وزير الخارجية الأردني يؤكد إلغاء ولي العهد زيارته للقدس

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ولي عهد الأردن الأمير الحسين ألغى زيارة كان مخططا لها للقدس بعدما غيرت إسرائيل الترتيبات الأمنية التي سبق أن اتفق عليها الجانبان.



وكان ولي العهد يعتزم زيارة القدس مساء الأربعاء للصلاة في المسجد الأقصى، في ذكرى الإسراء والمعراج.



وأوضح الصفدي، في مؤتمر صحفي في باريس، أنه "بعد إجراء الترتيبات مع إسرائيل، تفاجأ الجانب الأردني برغبة إسرائيل في فرض ترتيبات جديدة من شأنها التضييق على سكان القدس في هذه الليلة".



وأضاف أن ولي العهد قرر لذلك إلغاء الزيارة.



ولم يعلق الصفدي على إعلان إسرائيل أن هذا هو سبب الخلافات بين البلدين بشأن مسار رحلة طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات، وهو الأمر الذي قالت إسرائيل إنه السبب وراء تأجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم.