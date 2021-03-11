نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مضمون تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يضغط فيه على المحقق الرئيسي في تدقيق عملية الاقتراع عبر البريد في ولاية جورجيا لإيجاد عملية تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز الرئيس الحالي جو بايدن (مرشح الديمقراطيين).

وذكرت أن ترامب صرح مرارا بشكل غير صحيح خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في ديسمبر الماضي واستمرت ست دقائق مع كبيرة المحققين فرانسيس واتسون بأنه الفائز في الانتخابات في جورجيا وليس جو بايدن، قائلا: "شيء سيء حدث.. عندما تقولي لي حقيقة ما حصل، سأثني عليك".

وردت واتسون، وفقا للصحيفة، بالقول: "يمكنني أن أؤكد لكم أن فريقنا ومكتب التحقيقات في جورجيا، مهتمون فقط بالحقيقة والعثور على المعلومات التي تستند إلى الحقائق".

هذا وأعلن مكتب سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، براد رافينسبرجر، عن فتح تحقيق رسمي في محاولات ترامب، التأثير على نتائج الانتخابات، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتلقى مكتب رافينسبرجر دعوات متكررة لفتح مثل هذا التحقيق بعد الكشف عن ضغوط مارسها عليه ترامب خلال اتصال هاتفي جرى بينهما يوم 2 يناير ونشرت تسجيله صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وكشف هذا التسجيل أن ترامب طالب رافينسبرجر بإلغاء نتائج الاقتراع في جورجيا، التي كانت تعتبر من الولايات المتأرجحة في هذا السباق الانتخابي، بناء على ادعاءات حول تزوير انتخابي واسع.