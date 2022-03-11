لوكاشينكو لبوتين: لولا الضربة الاستباقية الروسية لهاجمت أوكرانيا بيلاروس

اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الحكومة الأوكرانية بوضع خطط لشن هجوم عسكري على بلده.

وقال لوكاشينكو، إن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا أحبطت هذه المخططات لشن هجوم عسكري على بيلاروسيا، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

والتقى، منذ قليل، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في مدينة موسكو.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.