في إطار "عملية جانجا" التي أطلقتها حكومة الهند لإجلاء المواطنين الهنود من أوكرانيا من خلال الدول المجاورة، تم حتى الآن إعادة أكثر من 20 ألف هندي على متن رحلات جوية خاصة.

وأشرف على "عملية جانجا" رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية، س. جايشانكار. وشارك سلاح الجو الهندي والعديد من شركات الطيران الخاصة في هذه العملية.

كما قامت حكومة الهند بتعيين أربعة من وزراء الحكومة الاتحادية الهندية في مهمة مبعوث خاص لرئيس الوزراء إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، هم هارديب بوري إلى المجر، و جيوتيراديتيا سينديا إلى رومانيا ومولدوفا، و كيرين ريجو إلى سلوفاكيا والجنرال (متقاعد) في كيه سينج إلى بولندا، للإشراف على عملية الإجلاء.

وخلال الفترة من 24 فبراير حتى 7 مارس 2022، تحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عدة مناسبات، لمناقشة تطور الوضع وطلب وقف إطلاق النار لإنشاء ممرات إنسانية لتسهيل إجلاء المدنيين والطلاب الهنود، بحسب بيان لسفارة الهند بالقاهرة.

ومع اندلاع الأزمة، كان هناك أكثر من 20000 هندي منهم حوالي 18000 طالب في أوكرانيا. وتم حتى الآن تشغيل أكثر من 75 رحلة جوية مدنية خاصة و 12 مهمة للقوات الجوية الهندية لإجلاء جميع الهنود الذين تقطعت بهم السبل تقريبًا.

ومع دخول "عملية جانجا" في مرحلتها النهائية، تمكنت الهند أيضًا من نقل أكثر من 600 طالب هندي من سومي، نتيجة لاتصالات على أعلى مستوى. وسيعود هؤلاء الطلاب قريبًا إلى الهند من بولندا.

وأثناء إجلاء مواطنيها، عرضت الهند تقديم المساعدة لمواطني الدول المجاورة لها. وقد أشادت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة برئيس الوزراء مودي، لإنقاذ تسعة من سكان بنجلاديش من أوكرانيا.

وتُظهر "عملية جانجا" التزام حكومة الهند تجاه الهنود المقيمين في الخارج.