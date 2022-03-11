السيد القصير: صادرات مصر الزراعية تصل لأكثر من 150 دولة بما يزيد عن 350 منتجًا

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ صادرات مصر الزراعية تصل لأكثر من 150 دولة وتصدر أكثر من 350 منتجًا، بعوائد 3 مليارات دولار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، أن مصر تعتبر الأولى عالميا في تصدير الموالح، موضحا أنه لا يسمح بالتصدير سوى للسلع التي لها فائض عن الاحتياجات.

وأشار إلى أن الدولة تركز اهتمامها على توفير السلع الأساسية ولم تنقص أي سلعة من الأسواق، لأن القيادة السياسية توجه بالعمل في بتنسيق متكامل لتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تحاول ضبط الأسعار وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع: "الزراعة المصرية تواجه العديد من التحديات منها الزيادة السكانية التي تؤثر على الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية التي تهدد ببوار بعض الأراضي وملوحتها بنسب لا تجعلها تصلح للزراعة، ورغم ذلك تحاول توفير احتياجات المواطنين وزيادة المساحة المزروعة والتنويع بين المحاصيل".

واستطرد أن المشروعات الزراعية القومية في سيناء والدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان بتوشكى توفر المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الدولة أطلقت تطبيق «هدهد» الإلكتروني لتوفير معلومات وخدمات للمزارعين من خلال الهاتف المحمول، واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وإعداد خرائط البيانات.