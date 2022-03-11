تقرير: مقتل أكثر من 30 مدنيا في الإقليمين الانفصاليين بشرقي أوكرانيا

قتل أكثر من 30 مدنيا في الإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية عن ممثل للانفصاليين المدعومين من روسيا.

وقال روديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوهانسك المعلنة من جانب واحد، أن 34 مدنيا قتلوا علاوة على ما يقرب من 180 آخرين أصيبوا على مدار 22 يوما كجزء مما وصفه "بالتصعيد" من جانب القوات الأوكرانية المسلحة في دونيتسك ولوهانسك.

ولم يتسن التأكد من المعلومات بشكل مستقل.

واعترفت موسكو بلوهانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين في أواخر شباط/فبراير الماضي. وفي أعقاب ذلك، دعا قادة "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين"، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمساعدة في حمايتهما من الجيش الأوكراني.