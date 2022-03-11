الداخلية في برلين تطلب من الجيش مساعدتها في تنظيم استقبال اللاجئين إليها

أعلن في ولاية برلين أنها طلبت مساعدة إدارية من وزارة الدفاع الألمانية وطلبت من الجيش الألماني "بوندسفير" دعمها في استقبال اللاجئين المتقدمين إليها.



وأعلنت ذلك الإدارة الداخلية بالولاية اليوم الجمعة.



وأكد المتحدث باسم قيادة المهام الإقليمية أن قيادة الولاية طلبت المساعدة الإدارية، مبينا أن الطلب يتم فحصه الآن.



ويصل إلى برلين آلاف اللاجئين نتيجة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، ويتوقع مجلس شيوخ الولاية وصول حوالي 15 ألف شخص في الأيام القليلة المقبلة.



وكانت عمدة برلين الحالية فرانسيسكا جيفي أعلنت بالفعل عن الطلب الرسمي للمساعدة الإدارية مساء الأربعاء الماضي بعد جلسة خاصة لمجلس شيوخ الولاية.



وقالت إيريس شبرينجر مسؤولة الداخلية بالولاية إن برلين الآن في حالة طوارئ.



وذكرت أن هناك حاجة إلى حوالي 40 مساعدا، وقوبل طلب المساعدة ببعض الانتقادات.



وكتبت عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر ورئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "بوندستاج" ماري –أجنيس شتراك-تسيمرمان على سبيل المثال قائلة على موقع تويتر يوم أمس الخميس: "يجب أن ينتهي هذا أخيرا، فالجيش الألماني ليس هيئة خيرية موسعة".



وأضافت أن هناك الآن حاجة إلى الجيش الألماني للقيام بمهامه الأساسية.



وواصلت القول: "لايجب أن تخرج برلين من شعورها بالراحة والاستجمام، فمثل هذا الأمر تختص بها مثلا هيئة مدنية تسمى الحماية من الكوارث".