قالت الفنانة حورية فرغلي، إن المرض يقلقها أكثر من الموت، لأنها عانت منه لسنوات طويلة، وهو ما أوصلها إلى الرغبة في الموت.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أنها «فقدت الثقة في نفسها بطريقة غير طبيعية، لأنها لم تلعب في شكلها»، معقبة: «أنا كنت ملكة جمال مصر 2002 ومكنتش محتاجة ألعب في شكلي».

وذكرت أنها وصلت إلى ما عليه الآن بعد إجراء 15 عملية في وجهها، موضحة أنه مازالت هناك عملية أخرى ستقوم بإجرائها.

ولفتت إلى أنها فقدت حاستي التذوق والشم لمدة أربع سنوات بسبب مرضها، قائلة: «نسيت طعم الأكل، وكنت بشتري بشكل الإزازة، لكن الحمدلله بعد آخر عملية رجعولي».