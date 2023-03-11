قطر لـ السعودية وإيران: استئناف العلاقات يعزز أمن واستقرار المنطقة

أعرب رئيس وزراء قطوزيرر، الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن ترحيب بلاده بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما وزير خارجية قطر مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وعبر محمد بن عبد الرحمن، خلال اتصاله بالأمير فيصل بن فرحان، عن ترحيب الدوحة بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

كما أعرب عن تطلع دولة قطر بأن "تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعبي البلدين، بما يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة".

وفي اتصال آخر، أجراه آل ثاني بوزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

وعبر وزير خارجية قطر، خلال الاتصال، عن "ترحيب دولة قطر بالبيان الثلاثي المشترك حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، وتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، واتفاقيات أخرى في عدة مجالات".

كما أعرب عن "تطلع دولة قطر بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعبي البلدين، وبما يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة".

وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا توصلهما إلى اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ما يطوي صفحة من الخلافات بين البلدين القويين إقليميا استمر عدة سنوات.

وقال بيان مشترك بين السعودية وإيران والصين، إن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في بكين، يتضمن عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعاً لتفعيل تلك الخطوات وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.