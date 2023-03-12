أستراليا: لن نتسامح مع الهجمات على الأماكن الدينية

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، إنه أكد لنظيره الهندي ناريندرا مودي أن أستراليا لن تتسامح مع الهجمات على الأماكن الدينية وأن أي شخص مسئول عن مثل هذه الأنشطة سيواجه "القوة الكاملة للقانون".

وجاءت تصريحاته بعد يوم من نقل مودي مخاوفه إلى ألبانيز بشأن الهجمات الأخيرة على معابد في أستراليا، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء.

وقال ألبانيز إن أستراليا بلد يحترم إيمان الناس ولن يتسامح مع أي هجمات على المباني الدينية، سواء كانت معابد هندوسية أو مساجد أو معابد يهودية أو كنائس.

وقال ألبانيز إن أستراليا بلد يحترم معتقدات الأشخاص ولن يتسامح مع أي هجمات على المباني الدينية، سواء كانت معابد هندوسية أو مساجد أو معابد يهودية أو كنائس، بحسب صحيفة "ذا أستراليان".

وأضاف أن أستراليا لن تتسامح مع أي أعمال متطرفة وهجمات في المباني الدينية، ولا يوجد مكان لمثل هذا العمل ضد المعابد الهندوسية.