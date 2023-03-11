حفل إطلاق ومناقشة رواية الكبرياء الصيني لـ خيري بشارة الأربعاء المقبل

تنظم دار الشروق حفل إطلاق وتوقيع رواية "الكبرياء الصيني" للمخرج الكبير خيري بشارة، الأربعاء المقبل الموافق 15 مارس 2023 في تمام الساعة السادسة ونصف، بمقر سينما "زاوية" بمنطقة وسط البلد، ومن المقرر أن يدير الحفل الكاتب الصحفي سيد محمود.

تدور أحداث الرواية حول سيرة "كونج يونج" الذي ينتقل في ثلاثينيات القرن الماضي من قرية صغيرة في الصين إلى أن يصل مصر هاربًا من الجوع والفقر بعد أن فقدَ حبيبته التي راحت ضحية عصابة من الفاسدين الأشرار، وفي مصر يبدأ رحلة تحقيق الذات والصعود الاجتماعي بأمل العودة للانتقام، متحديًا الكثير من الظروف.

وطوال رحلته يتحول إلى "دون جوان" فاعل في مجتمع يعيش تحولات الانتقال من الملَكية إلى الجمهورية دون أن تتفكك شبكاته القديمة تمامًا. وبفضل مهاراته وامتلاكه لكبرياء نادر يحظى "الأمي" الصيني بالكثير من فُرص النجاح وحالات الحب حيث تلعب المرأة الدور الأكبر في رسم مساراته.

تنقل الرواية خبرة إنسانية فريدة لمعنى الطموح، والسعي لبناء الذات، وتحمل هواجسها المثقلة بتساؤلات كثيرة عن الإيمان والعدل والحرية، وحق الناس في أن يعيشوا سُعداء.

المخرج خيري بشارة يملك مسيرة طويلة من الأعمال الفنية المتميزة، منها مسلسل مسألة مبدأ، وفيلم آيس كريم في جليم، كابوريا، الأقدار الدامية، وصائد الدبابات، العوامة رقم 70، الطوق والاسورة، يوم مر ويوم حلو، كابوريا، رغبة متوحشة، ايس كريم في جليم، أمريكا شيكا بيكا، إشارة مرور، حرب الفراولة، قشر البندق.

في عام 1972م ساعد في إخراج فيلم "في الصحراء والبراري" وهو فيلم بولندي شهير، ومنذ تلك الفترة بدأ نجمه بالصعود، وأخرج من عام 1974م حتى عام 1986م نحو 12 فيلمًا وثائقيًا، وأمَّا أوَّل عمل روائي من إخراجه فكان فيلم "الأقدار الدامية" عام 1976م، وكان عملًا مشتركًا مع الجزائر، واستغرق إخراجه 4 سنوات، وقد حصل خيري بشارة على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

حصل خيري بشارة على العديد من الجوائز أهمها: جائزة الفكرة عام 1975 عن فيلمه “صائد الدبابات” في مهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة، وأيضًا حصل على جائزة السيناريو والإخراج عن عدة أفلام في عامي 1976 و1977، فضلًا عن حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.