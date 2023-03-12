حقق العرض الفرنسي "زوجة الخباز" نجاحا كبيرا خلال عرضه ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان مسرح الجنوب، برئاسة الناقد المسرحى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان بمحافظة قنا، والذي يستمر حتى غد الأحد، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة محافظة قنا، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشاد الحضور بالعرض خاصة الموسيقى التصويرية، حيث قدم صناع العرض أغنيات "أمل حياتى" لكوكب الشرق أم كلثوم، وأغانى لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وتفاعل الجمهور معهم.

وعلق صناع العمل قائلين إنهم يقدمون أعمالهم فى فرنسا على مدار 5 سنوات فى المسرح الفرنسى، ويعتمدون بشكل أساسى فى عروضهم على تقديم الموسيقى والألحان المصرية التى يحبها الشعب الفرنسى، ودائما يفضلون أغنيات كوكب الشرق لما تمثله من انتشار كبير فى العالم، ودائما يرددها الجمهور أثناء تقديمها فى أى دولة.

عرض "زوجة الخباز" للفرقة الفرنسية "اضطراب العقول"، مأخوذ عن رواية عالمية معروفة كتبها جان جيونو، تتناول آلام الحب والتسامح الذي منحه الخباز لزوجته التي هربت مع راعي، ويتناول العرض بطريقة فلسفية جميلة فكرة التسامح.

العرض بطولة: أديب، وآندرو أديب، وسيمور لافال، ورومان لافال، وماري دى لافال، وسيدريك دي لا شابيل، وأوليفييه جرانجر، وأديب اليعقوب، وأندرو اليعقوب، وإيزابيل سيمون، ورفائيل ديفور، وسيلين بونداز، ومادلين سارنايا، ومهدى قاصدى، وسالفاتور بويش، ومن إخراج مارى دى لافال، مساعد مخرج رومان لافال.