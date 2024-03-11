حرص النجم الأمريكي صاحب الأصول المصرية رامي يوسف، على دعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار، خلال تواجده على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها ال96.

وأرتدى رامي يوسف جلباب أسود وفوقه سترة بدلة، ووضع عليها دبوس أحمر على صدره في إشارة إلى كونه فردا من مجموعة "Artists4Ceasefire"، وهي مجموعة من المشاهير وأعضاء صناعة الترفيه الذين وقعوا على رسالة مفتوحة تحث الرئيس بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ويخطط بعض الحاضرين لحفل توزيع جوائز الأوسكار ليلة الأحد لارتداء دبابيس حمراء تدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، وهو استثناء ملحوظ لموسم الجوائز الذي يتردد فيه العديد من نجوم هوليوود في لفت الانتباه إلى الصراع.

وتمثل الدبابيس انسجام الحاضرين مع Artists4Ceasefire، وهي مجموعة من المشاهير وأعضاء صناعة الترفيه الذين وقعوا على رسالة مفتوحة تحث الرئيس بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار. ومن بين الموقعين البالغ عددهم 400 شخص تقريبًا برادلي كوبر وأمريكا فيريرا، وكلاهما مرشحان لجوائز الأوسكار هذا العام، بالإضافة إلى كيت بلانشيت ودريك وبن أفليك وجنيفر لوبيز.

وقالت Artists4Ceasefire في بيان صحفي: “يرمز الدبوس إلى الدعم الجماعي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة”. وتابع البيان: "يجب أن تسود الرحمة".

تُقام الآن فعاليات حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" لعام 2024، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، ويقدمه للمرة الرابعة المقدم التلفزيوني والممثلة الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل.

يذاع الحفل على قناة ABC الأمريكية، والقناة الثقافية السعودية، ومنصة "شاهد – Shahid".

ويترقب عشاق السينما حفل الأوسكار هذا العام وسط منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال السينمائية المهمة التي تم عرضها طوال عام 2023، وشاركت في المحافل السينمائية العالمية مثل مهرجان كان السينمائي، مهرجان برلين السينمائي، ومهرجان تورنتو السينمائي.

ويتصدر ترشيحات حفل الليلة فيلم "أوبنهايمر - Oppenheimer" الذي نال استحسان النقاد بإجمالي 13 ترشيحاً، بما في ذلك ترشيحات عن أفضل فيلم، وأفضل مخرج لـ كريستوفر نولان، وثلاثة ترشيحات للتمثيل، ويتوقع النقاد فوزه الليلة بعد تمكنه من تصدر جوائز العام ومن بينها؛ بافتا وجولدن جلوب.

ويأتي في المركز الثاني فيلم "أشياء مسكينة - Poor Things" الذي حصل على 11 ترشيحاً، يليه فيلم "قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon" الذي حصل على 10 ترشيحات.