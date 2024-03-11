بعثة منتخب الثلاثي « الترايثلون» تصل غانا للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

وصل المنتخب الوطني الثلاثي "الترايثلون" إلى غانا للمشاركة في النسخة الـ13 من دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا وتستمر حتى يوم 23 مارس الحالي في العاصمة الغانية أكرا.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: “سيف عابد، مهند ياسر، مي سامي، ومرام ياسر“، ويقود الفريق فنيًا الكابتن محمد زكريا.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 66 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 36 ميدالية ذهبية و 14 ميدالية فضية و 16 ميداليات برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية دكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة.