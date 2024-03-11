سفارة إسبانيا بالقاهرة: نتمنى لجميع المسلمين في مصر والعالم شهر رمضان مبارك

هنأت السفارة الإسبانية بالقاهرة، كل المسلمين في مصر وفي جميع أنحاء العالم، بحلول شهر رمضان الكريم.

وقالت السفارة الإسبانية بالقاهرة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك، اليوم الاثنين: "سفارة إسبانيا في مصر تتمنى لكم شهر رمضان مبارك.. رمضان كريم".

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان لعام 1445 هجريا، بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كانت دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد (29 شعبان 1445 هجريًّا، الموافق 10 مارس 2024) بواسطة اللجان الشرعية والعلميةِ المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتحقق لديها شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، وعلى ذلك أعلنت أن يوم الإثنين (11 مارس) هو أول أيام شهر رمضان لعام 1445 هجريًّا.