دول الاتحاد الأوروبي تتفق على وضع ضوابط للعاملين في خدمات أوبر وديليفرو

اتفق وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، على الضوابط التي تحدد متى يمكن التعامل مع العاملين في المنصات الإلكترونية مثل أوبر وديليفرو باعتبارهم موظفين بهذه الشركات.



وقال منشور لبلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ظروف عمل أفضل لمن يقومون بتوصيل لك وجبتك وأنت في المنزل".



وتوسط مسؤولون بلجيكيون في محادثات لتمرير التشريع في اجتماع مهم في بروكسل اليوم الاثنين.



وستقوم منصة "بلاتفورم وورك دايريكتف" بتصنيف العمال في تطبيقات "اقتصاد العربة" كموظفين في الحالات التي تتحكم فيها المنصات في عوامل مثل مقدار الأموال التي يدفعها العمال أو ساعات عملهم، أو تشرف على أدائهم إلكترونيا.



ويأتي الاتفاق بعد الاخفاق في فبراير الماضي في كسب دعم كاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.



وتفاوضت بلجيكا نيابة عن حكومات التكتل ولا يزال التنظيم بحاجة إلى دعم البرلمان الأوروبي ولكن هذا يعتبر من المرجح حدوثه.