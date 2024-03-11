فشل تحديد سبب تحطم مروحية تابعة للجيش الياباني

ذكر مسئولون في وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية فشلت في تحديد سبب تحطم مروحية العام الماضي قبالة جزيرة بمحافظة أوكيناوا في تقرير التحقيق حول الحادث.

وقال المسئولون إن قوات الدفاع الذاتي البرية ستصدر قريبا تقريرا حول تحطم مروحية من طراز "يو إتش- 60 جيه ايه" بالقرب من جزيرة مياكو بمحافظة أوكيناوا، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها، من بينهم يويتشي ساكاموتو، قائد الفرقة الثامنة بقوات الدفاع الذاتي آنذاك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف المسئولون أن تحليل مسجل بيانات الرحلة الذي تم انتشاله من المروحية كشف أن قوة محركها الأيمن انخفضت بسرعة قبل تحطمها بوقت قصير.

ويبدو أن السبب في ذلك هو ظاهرة تعرف باسم التراجع، حيث ينخفض أداء المحرك تدريجيا بسبب مشكلة في الأنابيب. ونظرا لانخفاض قوة المحرك الأيسر أيضا بعد ذلك بوقت قصير، لم تتمكن المروحية من الحفاظ على ارتفاعها وتحطمت.

وقال المسئولون إنه لا يمكن تحديد سبب الحادث لأن جزءا من مسجل بيانات الرحلة تضرر وبالتالي لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان فقدان الطاقة في المحرك الأيسر ناجما عن عطل أو خطأ من الطيار.