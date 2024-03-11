استقرت أسعار صرف الدولار مع بداية التعاملات اليوم الاثنين ليسجل في كل من البنك الأهلي المصري 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع، كما استقر في بنك مصر والبنك التجاري الدولي عند 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

كما استقرت العملة الأمريكية فى المصرف المتحد وبنك الاستثمار العربي وبنك إسكندرية عند 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع، واستقرت العملة في مصرف أبو ظبي الإسلامى عند 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، وسجلت في البنك المصري لتنمية الصادرات 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

وفقد الجنيه أمام الدولار نحو 64% من قيمته خلال تعاملات الأربعاء الماضي، بعد ما أعلن البنك المركزي حزمة من الإجراءات، على رأسها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% على الإيداع والإقراض.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.