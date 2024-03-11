التعليم: بدء امتحانات الثانوية العامة في موعدها 10 يونيو المقبل والنقل 4 مايو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.



وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي أعلن يوم ٤ مارس الجاري.



وأوضح زلطة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو حتى ٢٣ مايو المقبل، كما تقرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو حتى يوم ٦ يونيو المقبل.