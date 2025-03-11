حصيلة شهداء الحرب على غزة تتجاوز 48 ألفا و500 شهيد

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 36 شهيدًا، بينهم 32 شهيدًا انتشلت جثامينهم و4 شهداء جدد، و14 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و503 شهداء، و111 ألفًا و927 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وواصلت إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث استشهد ثلاثة أشقاء فلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، أمس الاثنين.

فيما أصدرت حكومة الاحتلال تعليمات للجيش بالاستعداد لعودة حرب غزة، وسط تحذيرات محلية وأممية من تدهور الأوضاع الإنسانية، بعد قطع إمدادات الكهرباء ومنع دخول المساعدات إلى القطاع.