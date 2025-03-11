حكم القمة بين الأهلي والزمالك يطير لتونس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سفر أحمد الغندور، حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي والزمالك إلى تونس خلال الساعات القادمة، لإدارة إحدى مباريات الدوري التونسي.

وجاء في بيان رسمي من اتحاد الكرة المصري: "يتوجه في ساعة متأخرة من مساء اليوم، طاقم تحكيم مصري يضم كلًا من أحمد الغندور كحكم ساحة، ويوسف البساطي وشريف عبد الله مساعدان إلى تونس لإدارة مباراة الترجي وشبيبة العمران ضمن منافسات الدوري الممتاز التونسي".

وأوضح اتحاد الكرة أن سفر طاقم التحكيم المصري لإدارة مباراة الترجي وشبيبة العمران جاء بناءً على طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم.

ويتواجد أحمد الغندور في طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، المُقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدوري الممتاز.