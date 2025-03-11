مستوطنون يهاجمون بلدة فلسطينية ويحرقون مركبات وسط الضفة

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هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم، بلدة أم صفا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا 3 مركبات فلسطينية.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا البلدة وأحرقوا 3 مركبات.

وأضاف أن "الوضع متوتر في البلدة، حيث يعيش الفلسطينيون في قلق دائم جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين".

وأوضح أن البلدة تعاني منذ عدة سنوات من هجمات المستوطنين واستيلاءهم على الأراضي، وإغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي للمداخل الرئيسية وإعاقة حركة الفلسطينيين.

وبحسب معطيات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا تتكون من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية 2024.

أما خلال فبراير الماضي، فقد نفذ المستوطنون 230 اعتداء بالضفة، وفق الهيئة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.



