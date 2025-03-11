مصادر لأسوشيتد برس: إدارة ترامب ستخفض ألف وظيفة إضافية بالوكالة الأمريكية للطقس

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة جديدة من تخفيضات الوظائف، والتي ستشمل هذه المرة أكثر من ألف وظيفة، داخل وكالة الطقس والمحيطات والمصايد الوطنية.

وصرحت بذلك مصادر مطلعة على الأمر تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس.

وبدأت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية(نوا)، اليوم الثلاثاء، وضع خطط لتسريح 10% من قوتها العاملة الحالية، بحسب أشخاص داخل وخارج الوكالة، مع طلب بعضهم عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام.

وتم تقديم الأرقام لموظفي الوكالة، وطلب من المديرين تقديم أسماء الوظائف المستهدفة للتسريح إلى مقر الوكالة، قبل إرسالها إلى وزارة التجارة، الجهة الأم لنوا، يوم غد الأربعاء، وفقا للمصادر التى لو يتم الكشف عن هويتها .

وأكد ثلاثة مسؤولين سابقين بارزين في نوا - اثنان منهم كانا معينين سياسيا خلال إدارة بايدن- أن الرقم المتوقع لتخفيض الوظائف 1029 وظيفة، أي 10% من إجمالي الموظفين البالغ عددهم 10290.

وقالوا إنهم استندوا في ذلك إلى عدة مصادر داخل الوكالة، كما قدم موظف حالي تفاصيل عن التخفيضات التي شرحها مديره للموظفين.

وتأتي هذه التخفيضات الجديدة بعد جولات سابقة من عمليات الفصل والتقاعد المبكر في عهد إدارة ترامب، إلى جانب إلغاء توظيف جميع الموظفين الجدد تقريبا الشهر الماضي.

وبعد تنفيذ هذه الجولة القادمة من التخفيضات، ستكون نوا قد فقدت حوالي ربع وظائفها منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي.