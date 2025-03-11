استشهاد شخصين في غارات إسرائيلية استهدفت سيارتين بجنوب لبنان

استشهد شخصان، في غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت سيارتين في جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية، استشهد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم الثلاثاء لسيارة "فان" في المنطقة الواقعة بين بلدة فرون (الوادي) وكفرصير وصريفا في جنوب لبنان.

وأضافت الوكالة اللبنانية أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية شنت غارة ثانية في أقل من ثلث ساعة على المكان ذاته .وشوهدت النيران تندلع من "الفان "المستهدفة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة الإسرائيلية على السيارة في وادي فرون "أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن".

وكان شخص استشهد في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لسيارةٍ على طريق رومين- وادي دير الزهراني في جنوب لبنان، وادي دير الزهراني، في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام ".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوماً من الأراضي اللبنانية، ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي .

ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق. ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.