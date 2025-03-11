 جماعة الحوثي تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية بالبحرين الأحمر والعربي - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 مارس 2025 11:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

جماعة الحوثي تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية بالبحرين الأحمر والعربي


نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 11:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 11:28 م

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات المعلن عنها.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان، إنه بشأن إعلان انتهاء المهلة التي منحها قائد الجماعة عبدالملك الحوثي للوسطاء لدفع إسرائيل والضغط عليه لإعادة فتح المعابر وإدخال الغذاء والدواء إلى غزة، تقرر بدء استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.
وأضاف أن سريان الحظر بدأ مع نشر هذا البيان، مؤكدا أن أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر ستتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها.

وأشار إلى أن هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك