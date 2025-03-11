«عقبة واحدة تهدد الصفقة» محمد صلاح يطرق أبواب برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني أن محمد صلاح نجم ليفربول عرض نفسه على مسؤولي برشلونة للانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن صلاح دخل في مشاورات مع مسؤولي برشلونة في أواخر العام الماضي 2024، ولكن لم يرتق الأمر لمفاوضات رسمية أو عروض مالية بين الطرفين.

وأشارت إلى أن صلاح لديه عرض مغر من الدوري السعودي يضمن له راتبا سنويا قيمته 50 مليون يورو، بينما لم يتوصل النجم المصري بعد مع مسؤولي ليفربول على تجديد التعاقد.

وأضافت "صلاح رحب بفكرة اللعب لبرشلونة، وهو يضمن له التواجد في المنافسة على بطولات كبرى في أوروبا، لكن هناك عائق أمام مسؤولي البارسا وهو الراتب السنوي للاعب".

وأوضحت أنه إذا أراد صلاح البالغ من العمر 32 عاما إتمام انتقاله إلى برشلونة عليه تقديم تنازلات مالية حيث يتقاضى حاليا 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وختمت سبورت تقريرها بأن الدوري السعودي سيكون الوجهة الأقرب لمحمد صلاح حال لم تنجح محاولات مسؤولي ليفربول في إقناعه بتوقيع عقد جديد.

ويلعب محمد صلاح بصفوف ليفربول منذ انضمامه من روما الإيطالي في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو.

وبات صلاح النجم الأول للفريق الإنجليزي، وحقق العديد من الأرقام القياسية وفاز بالكثير من الجوائز الفردية، وساهم في تتويج الفريق بألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنجليزي في 2020.

ويعتلي صلاح قمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واقترب فريقه بقوة من التتويج باللقب في ظل تفوقه بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال قبل 10 جولات من انتهاء المسابقة.