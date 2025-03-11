علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار حول حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز اليوم.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «الأهلي أمامه أحد اختيارين إما أن يكون حنفي وإما أن يكون تاريخي.. في بعض الأحيان الانسحاب أكرم من التخلي عن المبادئ».

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى للدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرفض الأهلي إقامة المباراة في موعدها بحكام مصريين، وذلك بعدما أسند اتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمود بسيوني وطاقم تحكيم مصري بالكامل.

وأصدر الأهلي بيانًا منذ قليل أكد خلاله تمسكه بتأجيل مباراة الزمالك وعدم إقامتها إلا بحكام أجانب، بالإضافة إلى أنه في حال عدم تنفيذ مطالب الأهلي سيتم الانسحاب من الدوري بالكامل.



