الأهلي يواصل معسكره ويعود لفندق الإقامة بعد الانسحاب من القمة

أكد محمد ثابت، المسؤول الإعلامي بالفريق الأول بالنادي الأهلي أن لاعبي الأحمر عادوا إلى فندق الإقامة مُجددًا، بعد قرار مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال محمد ثابت في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كفريق كرة لم ننشغل بما يتم في مجلس الإدارة، دورنا كان أن نكون جاهزين في أي وقت.. ومارسيل كولر، المدير الفني سينفذ القرار الذي سيتخذه النادي".

وأضاف: "النادي الأهلي عندما يتخذ قرارًا يجب تنفيذه على الكبير والصغير، وبناءً على ذلك أكد كولر على قرار عدم خوض مباراة القمة".

وتابع: "موقف النادي من المشاركة في كأس رابطة الأندية؟ نعلم أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم، ونحن سننفذ القرارات التي سيتخذها مجلس الإدارة".

وأتم محمد ثابت تصريحاته قائلًا: "أخر ما أُخطر به الفريق من مجلس الإدارة هو العودة إلى فندق الإقامة بغض النظر عن أي مواعيد، الفريق الآن في فندق الإقامة".

وكان النادي الأهلي قد انسحب من مباراته أمام الزمالك، التي كان من المُقرر إقامتها مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدوري العام، وذلك لعدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارتها.