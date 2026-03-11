وزارة الدفاع اليونانية توقع عقودا لتطوير مسيّرات أحادية الاتجاه وطائرات قتالية

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم الأربعاء، أنها وقّعت أربعة عقود جديدة لتطوير مسيّرات أحادية الاتجاه وطائرات قتالية بدون طيار لصالح الجيش اليوناني.

وجاء في بيان للوزارة، نقلته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن العقود أبرمها المركز اليوناني للابتكار الدفاعي، بعد إجراء اختبارات ميدانية خلال مناورات "بارمينيون" العسكرية السنوية في العام الماضي.

وتم إبرام أحد هذه العقود مع مركز البحوث والتطوير التكنولوجي والابتكار، التابع لوزارة الدفاع، لإنتاج ما يعرف بـ "مسيّرات الكاميكازي"، بينما تم توقيع العقود الثلاثة الأخرى مع شركات من القطاع الخاص اليوناني لتطوير طائرات قتالية بدون طيار.

وجاء في البيان أن "الهدف الواضح هو أن تستخدم القوات المسلحة هذه المُسيّرات والطائرات في أسرع وقت ممكن".