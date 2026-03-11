كشف تحليل مالي سعودي، اليوم الأربعاء، عن تراجع تكلفة إنتاج النفط السعودي 1% العام الماضي، حيث قالت شركة أرامكو السعودية، إن تكاليف إنتاج كل برميل مكافئ نفطي اللاحقة لأعمال الحفر في قطاع التنقيب والإنتاج، بلغت 3.51 دولار (13.16 ريال سعودي)، ارتفاعا من 3.53 دولار (13.24 ريال سعودي).

ووفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، والذي نشر اليوم الاربعاء تعد هذه المرة الأولى التي تنخفض فيها التكلفة خلال فترة البيانات المتاحة من الشركة الممتدة منذ 2018 أي 8 أعوام.

خلال هذه الفترة كانت تكلفة الإنتاج في 2024 هي الأعلى، فيما أقل تكلفة كانت 2.8 دولار في عامي 2019 و2018، ثم 3 دولارات عامي 2020 و2021، قبل أن تتجاوز 3 دولارات في 2022 لتصل إلى 3.05 دولار.

في السياق ذاته، تراجع متوسط النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج لكل برميل مكافئ نفطي 3% لتصل إلى 8 دولارات للبرميل (30.2 ريال).

بحسب التحليل، يمكن تفسير انخفاض التكلفة مع زيادة الإنتاج الذي بدأ مطلع أبريل من العام الماضي، تأكيدا للقاعدة الصناعية التي تشير إلى أنه كلما ارتفع الإنتاج انخفضت تكلفة الواحدة (البرميل في حالة أرامكو).

يؤيد هذا الطرح تزامن أعلى التكاليف مع فترة خفض إنتاج الشركة خلال عامي 2023 و2024 ضمن تحالف "أوبك+".

وكانت الشركة، ذكرت سابقا، أن تكاليف الاستخراج لديها من بين المعدلات الأدنى عالميا، وأرجعت "أرامكو" هذه الميزة التنافسية (انخفاض تكلفة الإنتاج والنفقات الرأسمالية) إلى الانضباط المالي الصارم ونموذجها التشغيلي الذي يميز بمعدل نضوب منخفض وطبيعة التكوينات الجيولوجية الفريدة في السعودية والبيئات الملائمة التي تقع فيها مكامن الشركة على اليابسة وفي المياه الضحلة.

وذلك إضافة إلى أوجه التكامل التي تستفيد منها الشركة خلال استخدامها لشبكات بنية تحتية وخدمات مساندة ضخمة، إلى جانب النموذج التشغيلي لمعدل النضوب المنخفض، واستخدام أحدث التقنيات على نطاق واسع.

وقالت الشركة، إنها تستطيع تحقيق معدلات استخلاص مرتفعة مع المحافظة على مستويات منخفضة نسبيا من المياه المنتجة مع النفط لفترات طويلة نظرا لجودة معظم مكامن الشركة ونموذجها التشغيلي.

ارتفع إنتاج شركة أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 4% إلى 12.9 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا في 2025.

يحتسب إنتاج المواد الهيدروكربونية (ألف برميل مكافئ نفطي في اليوم) % من خلال ملايين الأقدام المكعبة القياسية في اليوم (للغاز الطبيعي والإيثان) بقسمة حجم الإنتاج على 5.400 ( في حالة الغاز الطبيعي) و3.330 ( في حالة الإيثان).

كذلك ارتفع إنتاج المواد السائلة التي تشمل النفط وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات 4% إلى 10.7 مليون برميل في اليوم.