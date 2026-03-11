هيثم أبو زيد: كتاب «التلاوة المصرية» هو نتاج 35 عاما من الاستماع لكبار القراء

قال الكاتب والناقد هيثم أبو زيد إن كتاب "التلاوة المصرية.. قصة التوهج ومسارات الانطفاء" تمت صياغة أفكاره خلال شهرين فقط، وهو وقت قصير، لكن تكوينه الحقيقي استغرق نحو 35 عاما من الاستماع إلى فن التلاوة المصرية عبر أصوات كبار القراء.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب "التلاوة المصرية.. قصة التوهج ومسارات الانطفاء"، الذي أقيم في بيت السناري برعاية مبادرة سيرة القاهرة.

وشارك في المناقشة كل من الدكتور أحمد يوسف أستاذ النقد والبلاغة، والشاعر عبد الرحمن الطويل الباحث في تاريخ أعلام القراء، فيما أدار اللقاء الإعلامي حسن الشاذلي

وأضاف أبو زيد أن هذا الفن لا يملك مراجع حقيقية، وأن المرجعية الأساسية التي اعتمد عليها كانت تسجيلات كبار القراء عبر السنوات، مشيرا إلى أن صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان البوابة التي أدخلته إلى عالم التلاوة.

وقال الشاعر عبد الرحمن الطويل إن ما سيكتب عن فن التلاوة المصرية بعد صدور كتاب "التلاوة المصرية" لن يكون كما قبله، مؤكدا أن الكتاب ينقل التعامل مع هذا الفن من مرحلة الانطباعات العامة إلى مرحلة النقد العلمي الحقيقي.

وأوضح أن ما يكتب عادة عن التلاوة يكون مجرد انطباعات لبعض القراء أو المستمعين، تتضمن آراء شخصية وبعض المعلومات عن هذا القارئ أو ذاك، دون أن يرتقي إلى كتابة علمية حقيقية.

وأضاف أن كل فن يجب أن يكون له نقد، وأن النقد لا يعني فقط رصد السلبيات، بل البحث في بنية الفن ذاته ومحاولة فهمه، وهو ما لم يكن متوفرا في الكتابات حول فن التلاوة المصرية. وأشار إلى أن كتاب "التلاوة المصرية" يعد تقريبا أول مؤلف يتناول هذا الفن بنقد حقيقي.

ولفت إلى أن الكتاب يمزج بين النقد والتأريخ لفن التلاوة المصرية، لكنه لا يكتفي بالسرد التاريخي، بل يعرض أيضا العوامل الاجتماعية المرتبطة بهذا الفن، ويتناول العديد من القضايا التي ارتبطت به، في ضوء التحليل، وليس العرض فقط.

وأوضح أن الكتاب يقدم، للمرة الأولى، نوعا من المحاكمة النقدية لفن التلاوة، قد تبدو قاسية أحيانا، لكنها محاولة لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي شاعت عنه، وذلك في صالح مستمعي فن التلاوة.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات الثقافية والصحفية، من بينهم الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ مدير تحرير الجريدة، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع السابق، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، والكاتب والروائي ناصر عراق، والدكتور أحمد نبوي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور رضا عبد السلام الرئيس السابق لشبكة إذاعة القرآن الكريم، والناشرة الدكتورة فاطمة البودي مديرة دار العين للنشر، والكاتب حسن حافظ، إلى جانب مجموعة كبيرة من الكتاب والصحفيين والمحبين.