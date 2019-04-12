الجمعة 12 أبريل 2019 12:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟
النتـائـج تصويت

رئيس تجمع المهنيين السودانيين: مستعدون للتفاوض بشأن تسليم السلطة إلى حكومة مدنية

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 11 أبريل 2019 - 11:24 م | آخر تحديث : الخميس 11 أبريل 2019 - 11:24 م

أعلن رئيس تجمع المهنيين السودانيين، محمد يوسف المصطفى، عن استعداد التجمع للتفاوض والتعاون مع الجهات التي تسعى إلى تركيز الحرية والسلام في السودان.

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الخميس، أن المطلب الأساسي هو انتقال السلطة كاملة لحكومة مدنية ديمقراطية، متابعًا: «ولا نمانع مشاركة الجيش، خاصة شباب الجيش وصغار الضباط الذين ساندونا».

وتابع: «نحن لا نقصد إقصاء أي جهة، ولكن نطلب الانتقال لحكومة مدنية تعمل على تصفية النظام الديكتاتوري وتكريس الحريات وإطلاق الطاقات الشعبية ومحاربة الفساد ومحاسبة المجرمين أيا كان وضعهم»، مؤكدًا الاستعداد للتفاوض بشأن عملية تسليم وتسلم السلطة.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان، مساء الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك