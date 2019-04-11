ميركل وماكرون يدعوان إلى قمة بشأن البلقان تعقد نهاية أبريل

دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى عقد قمة بشأن منطقة البلقان، في العاصمة الألمانية برلين نهاية أبريل الجاري.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حول هذه المسألة، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية مساء اليوم الأربعاء إنه من المنتظر أن يشارك في المؤتمر الذي سيعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري " ممثلون رفيعو المستوى لدول غرب البلقان، وكرواتيا وسلوفينيا بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية".

وأضاف المتحدث أن استقرار هذه المنطقة والتطور الجيد فيها يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لميركل وماكرون.

واختتم المتحدث تصريحاته بالقول إن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي "سيجريان مناقشات مع الضيوف عن التحديات الخاصة التي تواجهها المنطقة، وخصوصا العلاقات بين صربيا وكوسوفو".