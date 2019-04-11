الخميس 11 أبريل 2019 4:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟

النتـائـج تصويت

اليوم.. استجواب زوجة كارلوس غصن في محكمة طوكيو

طوكيو - د ب ا
نشر فى : الخميس 11 أبريل 2019 - 3:16 م | آخر تحديث : الخميس 11 أبريل 2019 - 3:16 م

استجوب ممثلو الادعاء في اليابان، اليوم الخميس، زوجة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن في محكمة طوكيو، وذلك بعدما جرى إلقاء القبض عليه مجددا لاتهامه بخرق الثقة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أنه كان من المقرر أن يستجوب الادعاء كارول غصن في محكمة طوكيو الجزئية بشأن ما تردد عن نقل أموال لنيسان لشركتها ، ومقرها جزر فيرجن البريطانية، التي تعد ملاذا ضريبيا.

وكان قد تم إعادة إلقاء القبض على غصن، عقب صدور مذكرة اعتقال جديدة بحقه للاشتباه في إساءته لاستخدام أموال الشركة.

وقال جونيشيرو هيروناكا محامى غصن إن كارول غصن "أجابت بصدق" على أسئلة مسؤولي الادعاء.

وأضاف "أعتقد أن إجابتها قد تساعد في الإفراج عن غصن".

يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد ألقت القبض على "غصن" لأول مرة في نوفمبر الماضي لاتهامه بإخفاء جزء من دخله عن السلطات الرقابية في اليابان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك