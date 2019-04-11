استجوب ممثلو الادعاء في اليابان، اليوم الخميس، زوجة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن في محكمة طوكيو، وذلك بعدما جرى إلقاء القبض عليه مجددا لاتهامه بخرق الثقة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أنه كان من المقرر أن يستجوب الادعاء كارول غصن في محكمة طوكيو الجزئية بشأن ما تردد عن نقل أموال لنيسان لشركتها ، ومقرها جزر فيرجن البريطانية، التي تعد ملاذا ضريبيا.

وكان قد تم إعادة إلقاء القبض على غصن، عقب صدور مذكرة اعتقال جديدة بحقه للاشتباه في إساءته لاستخدام أموال الشركة.

وقال جونيشيرو هيروناكا محامى غصن إن كارول غصن "أجابت بصدق" على أسئلة مسؤولي الادعاء.

وأضاف "أعتقد أن إجابتها قد تساعد في الإفراج عن غصن".

يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد ألقت القبض على "غصن" لأول مرة في نوفمبر الماضي لاتهامه بإخفاء جزء من دخله عن السلطات الرقابية في اليابان.