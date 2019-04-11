الوكالة الفرنسية: الجيش السوداني يداهم مقر «الحركة الإسلامية»

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنَّ قوات من الجيش داهمت مقر "الحركة الإسلامية" المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.

هذا وأفادت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير.

وبحسب المصادر تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.

ومن المقرر أن يعلن تشكيل مجلس انتقالي، بعد قليل، في حين لم يتأكد بعد اسم رئيس المجلس، على الرغم من تداول اسم الفريق أول، عوض بن عوف.

كما أوضحت نفس المصادر أن المشاورات مستمرة لتشكيل المجلس وتعيين رئيسه.