الكويت: 7 مراكز جديدة للتطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تقديم خدمة تطعيم كورونا عبر سبعة مراكز اضافية جديدة للرعاية الصحية الأولية ابتداء من اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تيسير الوصول لمراكز التطعيم ليصل إجمالي المراكز التي تقدم الخدمة إلى 22 مركزًا إلى جانب مركز الكويت للتطعيم.

كما كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عن الإعداد لبدء خدمات الفرق الميدانية المتنقلة عبر تخصيص وحدتين متنقلتين في كل منطقة صحية بهدف تطعيم الموظفين والعاملين بالأنشطة التجارية في الجمعيات التعاونية والمساجد وبعض الأنشطة التجارية وأماكن تقديم الخدمات في المناطق السكنية.

وأشار إلى الانتهاء من الإجراءات التنظيمية لتجهيز ثمانية مراكز للرعاية الصحية الأولية وتخصيصها كمراكز لتطبيق برنامج التطعيم الدوري لطلبة المدارس ليصل إجمالي المراكز التي تقدم هذه الخدمة 16 مركزًا.