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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية بني حسن الأشراف التابعة لمركز المنيا؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأهالي القرية، وذلك خلال يومي 12و13 أبريل الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية؛ للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة؛ لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بنطاق المحافظة.