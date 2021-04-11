خادم الحرمين يوافق على إقامة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها لخمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها الرئاسة والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس - في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد - حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين، وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى".